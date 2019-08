Giro di vite dei carabinieri sul litorale: denunce e sanzioni Dopo Castel Volturno è stata la volta di Baia Domizia.

Giro di vite dei carabinieri sul litorale: scoperti lavoratori in nero. I controlli hanno interessato una ventina di attività commerciali. Dopo Castel Volturno è stata la volta di Baia Domizia. Su 20 esercizi commerciali visitati, nei pressi di un ristorante a Baia Domizia all'interno del parco Paradiso sono stati scoperti vari lavoratori in nero che hanno portato a carico del gestore una sanzione amministrativa pari a 3.600 euro per operaio. Sono state effettuate 15 perquisizioni ed elevate contravvenzioni per un importo di circa 10000 euro.