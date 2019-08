Armati di spranghe rapinano un bar Blitz in un locale: il titolare ha consegnato tutto l'incasso

Blitz dei rapinatori in un bar di Parete nella serata di ieri. Quattro persone, incappucciate, hanno fatto irruzione nel locale armati di spranghe e si sono avventati sul titolare che stava per abbassare la saracinesca, congedando gli ultimi clienti ancora presenti nell'esercizio.

I banditi hanno ordinato al proprietario di consegnare tutto l'incasso. L'uomo non ha opposto resistenza e ha aperto il registratore dandogli ciò che conteneva.

I rapinatori si sono dileguati a bordo di un'auto subito dopo. Sul posto sono arrivati i carabinieri.