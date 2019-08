Esplode ordigno bellico: feriti due uomini Protezione Civile I due non possono essere raggiunti con mezzi di terra: allertato elisoccorso

Due uomini della protezione civile sono rimasti feriti in un'esplosione di un ordigno bellico a Giano Vetusto (Caserta). Erano su di un terreno per aiutare a spegnere le fiamme di un incendio ma nel sottosuolo era presente un ordigno bellico, probabilmente della seconda guerra mondiale. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Caserta e l'elisoccorso di Salerno, poiché i due feriti non sono raggiungibili con mezzi di terra perché l'incidente è avvenuta in una zona molto impervia. Sul posto anche i carabinieri della compagnia i Capua diretti dal maggiore Francesco Mandia.



Sono stati recuperati i due feriti: sono ragazzi di trent'anni e non verserebbero in gravi condizioni. Ovviamente hanno problemi all'udito, ma non sembra che siano stati colpiti da schegge