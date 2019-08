Spacciava droga vicino alla spiaggia: arrestato Operazione dei carabinieri nei pressi dei siti balneari di Castel Volturno

Un 44enne del Benin è stato sorpreso a spacciare droga nei pressi di alcuni siti balneari a Castel Volturno. A bloccarlo sono stati i carabinieri di Sessa Aurunca.

I militari hanno intercettato l’uomo mentre stava cedendo sostanza stupefacente ad un avventore. L’uomo, accortosi della presenza dei carabinieri, ha subito cercato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. Ha anche ingerito un involucro in cellophane e più volte colpito e spintonato i militari dell’arma allo scopo fuggire.

A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 74 euro provento dell’attività illecita e di 3 telefoni cellulari. L’avventore, anch’egli bloccato, identificato e segnalato alle autorità competenti, ha dichiarato di aver acquistato dall’arrestato eroina al prezzo di 20 euro.

Il 44enne è ora piantonato in ospedale, in attesa di essere condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere