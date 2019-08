Sotto effetto di coca investe bimba riducendola in fin di vita La piccola era a spasso con mamma e papà. L'uomo è fuggito e poi si è costituito

Una bimba di soli otto anni, ucraina, è in fin di vita dopo essere stata investita da un pirata della strada mentre era a passeggio con i genitori a Mondragone.

L'uomo dopo averla investita ha continuato la marcia incurante di quanto fosse accaduto.

La bimba è stata trasportata in condizioni gravissime alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e poi trasferita al Santobono di Napoli, dove l'hanno operata ed è tuttora ricoverata, ancora in pericolo di vita.

I carabinieri di Mondragone si sono subito messi sulle tracce dell'investitore, trovando l'auto, sprovvista di assicurazione e revisione. Dopo poche ore l'uomo si è costituito a Casavatore: è un 47enne napoletano ed è emerso che era sotto l'effetto di cocaina.