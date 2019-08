Pitbull aggredisce anziano e due poliziotti ferendoli L'animale ha ridotto in fin di vita un cagnolino portato a spasso da un anziano

Paura a Casagiove dove un pitbull ha seminato il panico, aggredendo due agenti di Polizia, un anziano e il suo cagnolino. Gli agenti, che in quel momento stavano transitando sull'Appia, hanno notato un grosso pitbull, libero, che stava aggredendo un cagnolino portato a spasso dal suo padrone, un anziano, che con difficoltà cercava di difenderlo. I poliziotti intervenuti per aiutarli sono stati a loro volta aggrediti: l'animale gli si è scagliato contro e li ha graffiati, e uno dei due agenti è scivolato, ferendosi. Sono stati i veterinari dell'Asl a catturare il pitbull e catturarlo. Gli agenti invece sono stati medicati al pronto soccorso, mentre il cagnolino è stato portato in una critica veterinaria.