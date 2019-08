Minorenne stuprata nel bagno di un bar: arrestato Si tratta di un rumeno di 42 anni, considerato molto pericoloso, che deve scontare 9 anni

Era ricercato perché aveva stuprato una ragazza nel bagno di un bar, nel 2010, ed oggi è stato catturato a Villa di Briano. Si tratta di un latitante rumeno di 42anni, ricercato da 1 anno e mezzo e con un mandato di arresto europeo per una condanna a nove anni di reclusione.

Aveva attirato con una scusa una ragazza minorenne nel bagno di un bar a Bicaz e, con l'aiuto di un complice, l'aveva violentata. Era stato arrestato e sottoposto a processo in Romania, ma prima che la condanna diventasse definitiva era riuscito a scappare.Considerato molto pericoloso, aveva “arricchito” il suo curriculum criminale anche in Italia, con condanne per reati contro il patrimonio. I poliziotti lo hanno trovato in un appartamento di Villa di Briano, agevolato nella latitanza da alcuni suoi connazionali. L'uomo sarà estradato in Romania.