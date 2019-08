Furto di energia elettrica: arrestato commerciante Indagini dei carabinieri di Maddaloni

Avrebbe rubato da tempo energia elettrica per un totale di 20mila euro. Per questo motivo sono scattate le manette ai polsi di un commerciante a Maddaloni, in provincia di Caserta.

Durante un controllo effettuato dai carabinieri della stazione di Maddaloni in un'attività commerciale, è stato scoperto che era stato installato un potente magnete sul contatore.

Nei guai è finito un 31enne del luogo con l'accusa di furto di energia elettrica. E' ora agli arresti domiciliati in attesa del giudizio per direttissima.