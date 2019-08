Albanese tenta la fuga in slip: catturato dalla Polizia Rocambolesco arresto nel casertano

Un arresto di quelli rocamboleschi da parte della Polizia nel casertano. Rientrato illegalmente in Italia, per sfuggire alla cattura si era calato dal balcone dell'abitazione in slip e canottiera. Ma gli uomini della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di Santa Maria Capua Vetere sono riusciti a bloccarlo prima che riuscisse a dileguarsi scavalcando un muro di cinta, dopo essersi nascosto tra alcune auto in sosta. Si tratta di un 35enne cittadino albanese, irregolare sul territorio. Era in un appartamento in compagnia di una donna. E' stato ora accompagnato alla frontiera marittima di Brindisi per essere espulso dal territorio italiano.