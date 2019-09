Vìola sorveglianza speciale: arrestato In manette un 46enne di Casapesenna già noto alle forze dell'ordine

Non rispetta le prescrizioni relative alla sorveglianza speciale e all'obbligo di soggiorno a Giugliano che gli erano stati imposte e viene arrestato dalla Polizia. In manette è finito un 46enne di Casapesenna, a San Cipriano d'Aversa.



Ha alle spalle precedenti per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni personali. I poliziotti lo hanno sorpreso senza patente e con l'auto priva di assicurazione.



Il Gip del Tribunale di Napoli Nord, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica.