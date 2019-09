A caccia di prostitute con coltello e forchettone: arrestato Un rapinatore decisamente maldestro: respinto dalle donne e poi arrestato

E' andato in cucina, ha preso un coltellaccio e un forchettone, ed è uscito con l'intento di rapinare prostitute a Mondragone. Ha provato due volte, ma in entrambi i casi le signore non si sono lasciate impressionare dall'armamentario ruspante del 21enne e hanno opposto resistenza e poi chiamato i carabinieri. Le aveva abbordate con la scusa di consumare un rapporto e una volta appartati le ha minacciate col coltellaccio e il forchettone, ma le donne si sono ribellate.

Il 21enne non solo è rimasto a mani vuote ma è finito pure in manette.