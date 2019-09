Aggredisce il padre disabile per soldi: arrestato Più volte ha maltrattato i familiari. L'ultima, incurante del decreto di allontanamento

Ha aggredito il padre disabile per soldi, per l'ennesima volta, e per questo è stato arrestato. I carabinieri di Trentola Ducenta e di Aversa hanno arrestato un uomo di 54 anni con precedenti per maltrattamenti in famiglia. Il soggetto era già stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver aggredito il padre disabile per estorcergli denaro e all'allontanamento dalla casa familiare. Ma a nulla è servito: visto che è tornato due giorni dopo, dopo aver aggredito fisicamente una volontaria dell'istituto di accoglienza dov'era ospitato. I carabinieri lo hanno fermato e portato in carcere.