Litorale ai raggi x, le fiamme gialle sequestrano 9 lidi In azione oltre 100 militari del comando provinciale di Caserta

Blitz di fine estate da parte della Guardia di Finanza sul litorale negli stabilimenti balneari di Castel Volturno. I militari hanno riscontrato l'occupazione abusiva dell'arenile demaniale senza il titolo concessorio.

Ben 9 lidi, tutti privi di concessione sono stati sequestrati per aver abusivamente ampliato lo spazio destinato a stabilimento balneare. I finanzieri hanno acquisito tutta la documentazione esibita dai titolari, ora al vaglio della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

L'intervento ispettivo è scaturito a seguito dell'esame del carteggio presente nei fascicoli dell'ufficio demanio del Comune di Castel Volturno relativi alle concessioni demaniali rilasciate nel tempo e al pagamento dei connessi oneri concessori, già oggetto di acquisizione da parte della compagnia di Guardia di Finanza di Mondragone.

Dall'analisi del carteggio sarebbero emerse una serie di lacune procedurali e difformità tra la concessione e l'attività economica esercitata. Il sequestro delle aree demaniali, delle opere edili e delle attrezzature utilizzate nei lidi balneari abusivi è stato convalidato dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il risultato dell'attività costituisce un'ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in stretta sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, per la repressione del grave fenomeno dell’abusivismo economico a tutela degli operatori rispettosi delle regole e, in questo caso, anche per restituire il litorale alla libera e gratuita fruizione da parte della collettività.