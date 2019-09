Terribile schianto sull'Appia: muore ragazzo di 24anni Ha perso il controllo dell'auto, sfondando il parabrezza. Non gravi due amici che erano con lui

Tragico schianto nella notte, sull'Appia, nel territorio di Capua, con un giovane di 24 anni, del posto, che ha perso la vita. Una sola l'auto coinvolta nell'incidente: quella guidata dal ragazzo che intorno alle 4 era con altri due amici. Per cause da accertare l'auto è sbandata e si è ribaltata nel tratto che porta a Vitulazio: il guidatore ha sfondato il parabrezza e l'urto non gli ha dato scampo. Non sono gravi gli altri due ragazzi che erano in auto. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo, inutilmente, e i carabinieri della compagnia di Capua che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.