Vecchietta ultra 80enne armata di fucile minaccia i vicini La signora, per questioni di parcheggio, ha imbracciato un fucile da caccia minacciandoli

Paura, e anche un po' di sbigottimento a Santa Maria a Vico di fronte a una signora di 80anni che dopo una lite coi vicini ha imbracciato un fucile.

In via appia l'anziana signora, infastidita dalle auto parcheggiate davanti casa sua si è molto arrabbiata, prima lanciando bacinelle dal dubbio contenuto, poi mettendo le cartucce ne fucile da caccia del marito e minacciando i vicini, poggiando l'arma carica sulla sedia a rotelle e sedendosi accanto, in una scena che ricordava molto Carlo Croccolo in Tre Uomini e una Gamba.

Stante la pericolosità della situazione però, con la signora armata e con un colpo che le sarebbe potuto partire anche accidentalmente vista l'età, sono stati allertati i carabinieri, che sono riusciti a disarmarla e le hanno sequestrato l'arma.