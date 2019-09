Orrore in paese: versano acido su un cagnolino e lo uccidono Il povero animale è morto dopo due giorni di terribile agonia.

Terribile quanto accaduto a Mondragone, con un cagnolino morto dopo due giorni di agonia, dopo che gli è stato deliberatamente versato addosso dell'acido.

A denunciarlo il consigliere regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli: "

Vergogna a #Mondragone, cagnolino esce di casa per un giretto e torna cosparso di acido: muore dopo due giorni di agonia. #Verdi: “Atto disumano e intollerabile, rappresentativo di una deriva di inciviltà e violenza nei confronti degli animali”

“Restiamo profondamente amareggiati dinanzi alla notizia del cagnolino che, qualche giorno fa, ha perso la vita a Mondragone dopo alcuni giorni di agonia dovuti alle bruciature provocate dall’acido che qualche delinquente gli aveva riversato sul pelo. Il cane si era allontanato da casa come di abitudine per un giretto per poi tornare, dopo un paio di ore, in condizioni disperate. Nonostante l’intervento di un veterinario non c’è stato nulla da fare. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo a che fare con atti di questi tipo, disumani e intollerabili”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la segretaria provinciale del Sole che Ride di Caserta Rita Martone. “Quanto accaduto – aggiungono Borrelli e Martone – è sintomatico di una deriva di inciviltà e violenza nei confronti degli animali. Dal povero coniglio Roger, lapidato a Lacco Ameno, al gattino sottoposto allo stesso orrendo destino a Volla, sono sempre di più i casi di violenza di questo tipo. Un modo fare vergognosa aggravato dalla gratuità delle violenze alle quali vengono sottoposti le vittime innocenti dell’imbecillità umana”.



N.B: non mostriamo l'immagine intera per non urtare la sensibilità degli utenti