Auto contro palo della luce: grave un uomo Feriti anche gli altri due occupanti

Grave incidente nella serata di ieri a Marcianise, con un'auto che si è schiantata contro un un palo della luce. A bordo della vettura erano presenti tre cittadini di origine albanese: non si sa per quale motivo il conducente abbia perso il controllo, finendo contro il palo. Minuti di concitazione per i vigili urbani, accorsi immediatamente sul posto per estrarre gli occupanti dalle lamiere e per evitare che l'auto prendesse fuoco, esplodendo, visto che era dotata di impianto a gas.

Grave uno dei tre occupanti, ricoverato all'ospedale di Caserta in prognosi riservata.