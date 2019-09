Barbecue finisce in dramma: 64enne ustionato Stava tentando di accendere il fuoco con l'alcol: ustionato il 50 per cento del corpo

Attimi drammatici durante un barbecue in famiglia per un 64enne di Trentola Ducenta. L'uomo stava tentando di accendere il fuoco per arrostire della carne, utilizzando alcol per favorire le fiamme, quando è stato avvolto completamente dal fuoco. Subito i parenti lo hanno soccorso, portandolo al pronto soccorso della clinica Pineta Grande ci Castel Volturno, ma le ustioni erano troppo gravi, per questo si è reso necessario il trasferimento in elicottero all'ospedale di Brindisi. L'uomo ha rimediato gravi ustioni sul 50 per cento del corpo.