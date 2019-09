Picchia la fidanzata incinta: denunciato I carabinieri sono stati chiamati dai vicini e hanno trovato la ragazza dolorante

Ha picchiato la fidanzata, incinta. Per questo i carabinieri sono intervenuti a Maddaloni. A chiamarli sono stati i vicini, sentendo urla provenire dall'abitazione: tra i due fidanzati, con la ragazza di soli 17anni, era scoppiata una lite poi degenerata in violenza. I carabinieri hanno trovato la ragazza che lamentava dei dolori, conseguenti all'aggressione e hanno chiamato l'ambulanza del 118, anche in considerazione dello stato di gravidanza della ragazza. Per fortuna sembra che non ci sia stata alcuna conseguenza seria per lei e per il bambino: se l'è cavata con due giorni di prognosi. Denunciato invece il fidanzato.