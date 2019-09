Botte e minacce ai bimbi dell'asilo: indagate due suore Pare che in alcuni casi i bimbi venissero addirittura chiusi a chiave in bagno

Avrebbero picchiato, umiliato e maltrattato i piccoli alunni: per questo motivo due suore dell'asilo “Mater Amabilis” di Casagiove sono state raggiunte dall'avviso di garanzia della procura di Santa Maria Capuitavetere. Le due suore, di 57 e 52anni, sono indagate per maltrattamenti. La denuncia è partita dai genitori dei piccoli alunni, che si sarebbero insospettiti dall'atteggiamento dei figli: alcuni trasferiti in altre scuole, altri rimasti, manifestando però il terrore di entrare in classe. Pare che in alcuni casi i bimbi venissero adddirittura chiusi a chiave in bagno. Sul caso hanno indagato i carabinieri di Casagiove, che avrebbero accertato un quadro di insulti, minacce e pressioni psicologiche sui bimbi di circa sei anni.