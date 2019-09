Spari contro una concessionaria a Marcianise: si indaga Tre colpi di pistola all'indirizzo delle vetrine in piena sera

Si indaga senza escludere alcuna pista sull'esplosione ai danni di una concessionaria avvenuta a Marcianise. Tre i colpi di pistola all'indirizzo delle vetrine dell'attività commerciale di via San Giuliano. L'episodio, è avvenuto in un orario, tra l'altro in cui la strada era ancora trafficata. Il titolare è stato ascoltato dagli inquirenti. Potrebbe trattarsi di un raid a scopo intimidatorio. E quanto sta accertando la Polizia che ha già acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona.