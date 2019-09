23enne trovato in fin di vita con profondi segni al collo Era in una strada sterrata, trovato dai poliziotti

E' stato trovato in fin di vita dai poliziotti: un 23enne di origine straniera era in una strada sterrata tra Succivo e Orta di Atella. Il ragazzo presentava ecchimosi e segni al collo compatibili con quelli dell'impiccagione: i poliziotti hanno dubito allertato il servizio di emergenza, che è arrivato ed ha caricato il giovane che è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa dove è arrivato in gravissime condizioni. Si ipotizza che si possa trattare di un tentativo di suicidio.