Tutta la giornata davanti ai videogames: bimbo in ospedale Ha accusato una crisi epilettica dopo aver trascorso la domenica a giocare

E' finito in ospedale dopo aver trascorso tutta la giornata di domenica a giocare con la playstation, fino ad accusare un malore nella notte. Protagonista della vicenda è un bimbo di Casagiove, finito in ospedale per una grave crisi epilettica. Il bimbo avrebbe passato tutta la giornata di vacanza attaccato alla consolle a giocare, fino alla crisi epilettica che ha reso necessario il trasporto in ospedale. I genitori, spaventati, hanno portato il bambino in ospedale: per fortuna non sarebbero gravi le sue condizioni.