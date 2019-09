Tenta furto in villa: arrestato rom 16enne Il ragazzino ha tentato di introdursi in una villetta, coi proprietari all'interno

Beccato dai carabinieri di Aversa un ladro rom, appena sedicenne, che si era intrufolato in una abitazione di Piazza Mazzini. Il ragazzino era assieme a un altro uomo, armato di coltello, e fuggito alcuni istanti prima dell'arrivo dei carabinieri, scavalcando il cancello della villetta in cui si stavano introducendo. Il ragazzino stava tentando di aprire la porta d'ingresso della villetta, ma è stato messo in fuga dalle urla dei proprietari, che erano in casa, terminando la fuga letteralmente tra le braccia dei carabinieri. Il giovane, di etnia serba ma proveniente dall'insediamento rom di Casoria, è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza napoletano, su disposizione del pubblico minstero minorile presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli