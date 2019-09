Crolla palazzina: paura in paese Struttura era disabitata, ma c'è da verificare che nessuno l'abbia usata come ricovero di fortuna

Paura a Castelvolturno nella notta dove in zona Scafa è crollata una palazzina. Lo stabile era disabitato già da qualche tempo e per fortuna quando è crollato in zona non c'era nessuno e dunque il crollo, causato probabilmente dal maltempo degli ultimi giorni, non ha portato conseguenze. Sono stati allertati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che sono accorse sul posto, anche per verificare l'eventuale presenza di qualcuno che abbia trovato ricovero nella struttura finendo sotto le macerie.