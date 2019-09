Bastona medico e lo investe con l'auto ferendolo gravemente Violenta aggressione per questioni di vicinato: 63enne denunciato per tentato omicidio

Violenta lite a Cesa, con un medico preso a bastonate e poi investito assieme a sua moglie per questioni di vicinato, tanto da finire in ospedale in codice rosso. L'uomo, un medico 63enne residente a Napoli ma originario di Cesa, era tornato nel paese per risolvere alcune questioni relative ad alcune proprietà immobiliari, quando è stato aggredito da un altro 63enne che li ha presi a bastonate dopo una discussione relativa a quelle proprietà, pare già al centro di scontri in passato, e dopo averli bastonati li ha anche investiti con l'auto, per poi allontanarsi. Il medico, trasportato in codice rosso al Moscati di Aversa, ha rimediato un trauma cranico e diverse lesioni, e i camici bianchi hanno stabilito in 30 giorni la prognosi. L'aggressore è stato identificato e denunciato.