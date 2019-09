Annuncia il suicidio su Facebook: salvato dai carabinieri 40enne aveva scritto sui social l'intenzione di farla finita, provvidenziale intervento dell'arma

E' stato salvato dai carabinieri dopo aver annunciato sui social l'intenzione di farla finita. Protagonista un 40enne, straniero di origine ma residente a Castelvolturno, in zona Pinetamare. Ha scritto solo “Perdonatemi, non ce la faccio più”, ma subito è scattato l'allarme. Quel post è stato notato da alcuni parenti che vivono all'estero che subito hanno contattato i carabinieri che a loro volta si sono affrettati a raggiungere l'appartamento dell'uomo. Quando sono entrati hanno notato che l'uomo aveva ingerito diversi farmaci e subito lo hanno accompagnato in ospedale: i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso ed ora non è in pericolo di vita, ma non fossero intervenuti i carabinieri quel mix con tutta probabilità sarebbe stato fatale.