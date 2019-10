Ladri provano a entrare in villette: proprietari gli sparano Esasperati dai continui colpi dei malviventi hanno deciso di difendersi da soli

Ormai stanchi ed esasperati dai continui furti in casa i cittadini di Teano hanno pensato di farsi giustizia da soli, difendendosi dai raid appostandosi, armati, sui balconi. E' accaduto così che in località Carrano, quando alcuni ladri hanno tentato di entrare nelle villette della zona hanno sentito fischiare i proiettili del fucile attorno a loro. Naturalmente i malviventi sono fuggiti appena hanno sentito gli spari, che a quanto pare non sarebbero partiti soltanto da un'arma: a dimostrazione che non è un residente isolato ad aver deciso di difendersi autonomamente dai ladri.