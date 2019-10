"Zio mi ha molestato": denuncia di una ragazzina di 15anni E' andata dai carabinieri per denunciare il parente

Una ragazzina di 15anni a San Nicola La Strada ha denunciato lo zio per molestie sessuali. I carabinieri stanno indagando sull'episodio riferito dalla ragazzina e raccontato da "Cronache": secondo il suo racconto il parente avrebbe approfittato del fatto che era solo con lei in macchina per molestarla, toccandole il seno e provando a baciarla. La ragazzina, turbata dal comportamento del suo parente, ha deciso di raccontare l'episodio ai carabinieri, che ora indagano per verificare la veridicità del racconto.