Ingoia lamette da barba: gesto estremo in carcere Per fortuna l'uomo è stato curato tempestivamente e si è salvato

Drammatico gesto nel carcere di Arienzo: un detenuto di 43anni ha infatti ingerito tre lamette da barba. Per fortuna però il suo gesto non è passato inosservato e il detenuto è stato portato prima in infermeria e poi all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Le sue condizioni non sono gravi, preoccupa più che altro l'ennesimo gesto estremo messo in atto (per fortuna questa volta senza esiti fatali) in un istituto penitenziario.