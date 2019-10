Stanca del suo stalker lo affronta col coltello: denunciata L'uomo le aveva distrutto casa, per l'ennesima volta, lei furente l'ha affrontato

L'ennesimo atto persecutorio, l'ennesima aggressione del suo stalker, ma stavolta l'esasperazione l'ha portata a reagire. E' accaduto a Cervino: i protagonisti sono un 32enne e una 36enne, vicini di casa, con una storia alle spalle evidentemente finita male, viste le denunce per stalking presentate dalla donna nei confronti dell'ex.

Per motivi da chiarire l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze: prima tirando oggetti dal balcone, mettendo a rischio l'incolumità di chi passava, poi scendendo con una mazza all'appartamento della donna spaccando una finestra e rovinando la porta, urlando offese nei suoi confronti.

La donna, tornando, e vedendo gli ennesimi danni provocati dal suo ex è entrata in casa e ha preso un coltello, decisa a farsi giustizia da sola. Il 32enne vedendola furente è scappato dai vicini. Sono dovuti intervenire i carabinieri per disarmare la donna, più che mai intenzionata a punire il suo ex. Per entrambi è scattata la denuncia.