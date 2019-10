Epilogo tragico: trovato morto l'anziano scomparso Ieri non aveva fatto ritorno a casa: ritrovato il suo corpo senza vita

Epilogo tragico per l'anziano scomparso ieri a Sessa Aurunca. Il suo corpo è stato trovato senza vita in un fosso, poco lontano dalla caserma dei Carabinieri. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa non vedendolo ritornare dopo l'abituale passeggiata del mattino. Le ricerche erano partite subito anche con l'ausilio dei cinofili e sono proseguite tutta la notte: in mattinata l'epilogo tragico, quando i militari hanno trovato il corpo dell'uomo, purtroppo privo di vita.