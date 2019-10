Coppietta si apparta ma arriva rapinatore: ferito il ragazzo Il 21enne si sarebbe opposto alla rapina, rimediando una ferita. Sotto choc la ragazza

Paura a Pignataro Maggiore per una coppietta, appartata in cerca di intimità finita vittima di una rapina. I ragazzi, in auto, si erano appartati nella zona del campo sportivo per stare soli, ma la serata romantica sarebbe stata interrotta da un rapinatore. Il ragazzo, però, un 21enne, si sarebbe opposto al tentativo di rapina gettandosi sul rapinatore e rimanendo ferito a un braccio, probabilmente da un oggetto contundente di cui era armato il malintenzionate. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno acquisito le testimonianze dei due fidanzati, sebbene la ragazza, giovanissima, fosse in stato di choc.