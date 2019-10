Trovata morta nel fiume. Chi è quella ragazza? Mistero sul cadavere trovato nel Garigliano. Divulgate foto di abiti e anelli per riconoscerla

Chi è la ragazza trovata morta nel Garigliano? Ad oggi nessuno ha chiesto della giovane, tra i 30 e i 40 anni, europea, forse italiana, trovata da un pescatore nel fiume, nel territorio di Sessa Aurunca.

I carabinieri cercano tra le denunce di persone scomparse, in Campania e nel Lazio, il territorio in cui scorre il fiume dov'è stata trovata, ma ad oggi nessun profilo sembra corrispondere a quello della ragazza.

Ignote finora anche le cause della morte: non le hanno sparato, si sa solo questo. E non si sa neppure se sia stata assassinata o meno.

Per consentire il riconoscimento sono stati forniti anche i dettagli relativi all'abbigliamento e agli accessori che aveva addosso la donna al momento del ritrovamento: una giubba con un grande gufo ricamato, pantaloni di renna con un gatto che si lascia dietro le sue orme stampato, scarpette nere e due anelli, uno dei quali recante l'incisione dell'Ave Maria, in Italiano.