Muore a 17 anni, paese sotto choc Il dramma ieri sera

Una tragedia senza fine. Un paese, la sua comunità sconvolti dal dolore per la tragica morte di un giovanissimo. Si chiamava Endri C. ed aveva 17 anni il ragazzo di Sparanise che è morto ieri sera. Da accertare la dinamica del dramma, che si è verificato in via Fondo Rieco di Sparanise. I genitori, braccianti agricoli di origine albanese, hanno lanciato l’allarme, hanno chiesto l’aiuto di un medico del posto che, nonostante abbia subito prestato soccorso, nulla ha potuto per rianimare il ragazzo che si era sentito male. A vuoto è andato anche l’intervento dei medici del 118 che, nonostante fossero muniti di defibrillatore, non ci stato verso di strappare il 17enne alla morte. Indagano i Carabinieri per appurare il motivo che ha stroncato la giovane vita di Endri C., studente dell'alberghiero di Vairano Scalo.