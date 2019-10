Investita da auto: muore studentessa di 24 anni Era in bici: l'automobilista le ha prestato soccorso ma non c'è stato nulla da fare

Gravissimo incidente nella serata di ieri nella zona del Matese: una studentessa di 24anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto. La ragazza stava percorrendo in bici il tratto di provinciale che collega i comuni di Dragoni e di Alife: stava andando a casa di sua sorella. In quel momento però è sopraggiunta un'auto, una Smart, che l'ha centrata in pieno sbalzandola dalla bicicletta. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso alla ragazza, ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare.

La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta.