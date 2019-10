In coma dopo incidente: il piccolo Mamadou si sveglia Il 13enne era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un'auto

Era in coma da giorni, dopo essere stato investito una settimana fa lungo viale Carlo III, e da allora era ricoverato in Rianimazione all'ospedale civile di Caserta, ma ora Mamadou ha aperto gli occhi. Il ragazzino, di soli 13 anni, era in sella alla sua bici e stava attraversando il vialone nel territorio di San Nicola La Strada, quando, poco prima delle 20, era stato travolto da un'auto. Il ragazzino, originario del nord Africa, aveva battuto la testa ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove gli era stato riscontrato un trauma cranico.