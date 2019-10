Crollo in scuola dell'infanzia: il sindaco la chiude Caduta parte dell'intonaco di una parete

Crollo di parte dell'intonaco in un plesso scolastico di Casal Di Principe, con il primo cittadino, Renato Natale, che si è visto costretto a chiudere la scuola dell'infanzia situata in via Parroco Gagliardi. Il primo cittadino ha infatti disposto la chiusura e un intervento urgente per un controllo dell'intero istituto ed il ripristino dei locali.

Nella nota diffusa dal Comune infatti si legge: ““si dispone la chiusura per il giorno 23/10/2019 del Plesso Scolastico Spirito Santo di via Gagliardi per consentire l’operazione dei Tecnici del comune“.

