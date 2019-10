Vola giù dalla camera d'albergo: muore turista di 30 anni La vittima è inglese: disposta l'autopsia

E' giallo a Mondragone, dove nella notte una turista inglese di 30anni è morta dopo essere finita giù dal balcone di una stanza di un residence. La salma è stata trasferita su disposizione del magistrato all'Istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico.

Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone: al momento l'ipotesi è quella del gesto estremo ma non si escludono altre piste. La ragazza era in un bed and breakfast in zona Piazza Bergamo ed è volata di sotto, morendo.