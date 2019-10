Aggredisce l'anziana madre con calci e pugni Ancora da chiarire i motivi che hanno portato la figlia a scagliarsi contro sua madre

Ha picchiato con calci e pugni la madre 70enne, ferendola. E' quanto accaduto a San Nicola La Strada: le donne erano in casa quando, per cause ancora da chiarire, la più giovane si è scagliata contro l'anziana con una violenza, colpendola con calci e pugni su tutto il corpo. L'anziana ha chiamato il 118, rifiutando però di farsi trasportare in ospedale e facendosi medicare sul posto.