Guarda la sua ragazza: gli fracassa la testa con un candelabro Protagonista il nipote di un boss: non ha gradito gli sguardi sulla sua compagna

Uno sguardo di troppo a una ragazza “inguardabile”, perché fidanzata col nipote di un ex boss.

Il 25enne era in discoteca a Marcianise: è entrato assieme alla sua compagna e ha notato quel 33enne che, appoggiato al bancone, era rimasto colpito dall'avvenenza della ragazza e le stava dedicando più di uno sguardo. Lo ha affrontato, lo ha insultato, e poi dalle parole è passato ai fatti: ha afferrato un candelabro e lo ha fracassato in testa al 33enne, reo di aver guardato troppo. Gli ha provocato la frattura dell'osso occipitale, contusioni cerebrali e una ferita alla fronte abbastanza profonda.

L'uomo ferito è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso e ha denunciato i fatti: i poliziotti sono risaliti all'identità dell'aggressore e lo hanno denunciato per lesioni gravi.