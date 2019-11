Tre balordi riempiono di botte migrante La vittima è un ambulante: volevano rapinarlo, lui ha reagito e l'hanno pestato

Un ambulante straniero è stato riempito di botte da tre giovanissimi, probabilmente a scopo di rapina, come riferisce Edizione Caserta. L'uomo aveva sistemato una bancarella a Marcianise, in pieno centro, in via Raffaele Mustone, quando sono arrivati tre ragazzi a bordo di una Panda che hanno provato a portar via la merce in esposizione. L'uomo naturalmente si è ribellato e questi lo hanno colpito, a pugni e calci e anche a bottigliate in testa, colpendolo più volte. Poi sono scappati e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine: sul caso indaga la polizia.