Sbanda col tir e sfonda il guardrail. Caos sulla Statale FOTO Da accertare le cause, code e traffico

Statale sette bis paralizzata nel tratto Nola – Villa Literno per un incidente avvenuto intorno alle 9. Un uomo alla guida di un tir, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del grosso mezzo, che ha sbandato finendo di traverso sulla carreggiata, sfondando la barriera e piazzandosi anche, sempre di traverso, sulla corsia nel senso opposto di marcia. Il tir da Nola procedeva in direzione di Villa Literno. Solo per un caso non si è consumata una tragedia. Dai primi accertamenti pare non ci siano altri mezzi o autovetture coinvolti. Un vero e proprio miracolo vista l'intensa percorrenza della strada.

L’urto è stato violentissimo, tant’è che la barra di spartizione tra le due linee di percorrenza opposte è stata completamente tranciata per oltre 15 metri. L'impatto è avvenuto tra l'uscita Acerra zona e industriale Caivano.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato un colpo di sonno o l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente, che in queste ore si sta abbattendo copiosamente su tutta la Campania. Semplici ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno perimetrato la zona, per ovvie ragioni di sicurezza.

A causa dell’incidente, in entrambe le direzioni si stanno registrando lunghissime code. Una vera e propria paralisi del traffico. Le foto sono state scattate da una lavoratrice pendolare, Tania Persino, che rimarca anche oggi l'assoluta pericolosità di una arteria intensamente trafficata. "Anche stamane abbiamo rischiato grosso - spiega -. Serve più sicurezza. Con l'arrivo delle piogge e del maltempo, in inverno diventa davvero pericoloso guidare su questa statale, che diventa un percorso ad altissimo rischio".