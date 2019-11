Abusi su una bambina: arrestato ex parroco Il caso era stato trattato anche da "Le Iene"

E' stato arrestato l'ex sacerdote di Trentola Ducenta, protagonista anche di un servizio delle Iene perché accusato di violenza sessuale su una ragazzina. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord è stata eseguita dagli uomini del commissariato di Aversa. Dalle indagini, svolte con l'ausilio di di testimonianze, messaggi e registrazioni audio, è emerso un grave quadro indiziario, confermato anche dalla bambina in sede di incidente probatorio, nei confronti dell'indagato.

Come si ricorderà la bambina aveva chiesto più volte aiuto, e da sola aveva registrato col telefonino ciò che avveniva quando era da sola col sacerdote. L'uomo però aveva negato tutto anche con Nina Palmieri delle Iene, parlando di fantasie della bambina.