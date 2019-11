Tragedia in paese: giovane muore fulminato prima di sposarsi Stava lavorando alla nuova casa che avrebbe abitato con la futura moglie quando è stato folgorato

Tragedia a Casal di Principe dove un giovane di 33 anni è morto forse fulminato dalla corrente elettrica mentre stava effettuando dei lavori. Il ragazzo era impegnato a sistemare la casa dove a brave sarebbe andato a vivere: tra qualche giorno infatti avrebbe dovuto sposarsi. Ma mentre era impegnato è stato colpito forse da una forte scarica elettrica, partita per motivi in corso di accertamento, che lo ha folgorato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Choc in paese, dove il ragazzo era molto conosciuto.