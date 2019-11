"Hai fatto sciogliere il consiglio": giornalista aggredito Schiaffi a Mario De Michele, direttore di Campanianotizie

Mario De Michele, giornalista e direttore di Campanianotizie è rimasto vittima di una grave aggressione a Sant'Arpino. L'uomo era in auto quando due balordi col volto coperto e in scooter l'hanno bloccato e hanno iniziato a prendere la vettura a bastonate e poi hanno schiaffeggiato De Michele. Al giornalista hanno rimproverato lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella, per gli articoli che ha scritto. Per De Michele ha espresso solidarietà l'ordine dei giornalisti con il presidente regionale Ottavio Lucarelli: “Solidarietà mia e di tutto l’Ordine dei giornalisti della Campania al collega Mario De Michele , aggredito e schiaffeggiato per aver denunciato gli affari nel Comune di Orta di Atella recentemente sciolto. Già nei mesi scorsi De Michele era stato vittima di minacce all’attenzione della Procura di Napoli e delle forze dell’ordine”.

Solidarietà anche da parte del sindaco uscente Andrea Villano.