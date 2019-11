"Quel distributore eroga carburante tagliato": sequestrato Il gasolio era miscelato con olio lubrificante, la benzina non era conforme alla legge

Erogava carburante non conferme alle regole in materia di accise. Per questo la Guardia di Finanza di Capua ha sequestrato un distributore di benzina a Riardo, in provincia di Caserta. Le fiamme gialle hanno verificato la possibilità che siano stati miscelati i carburanti con altre sostanze esenti o soggette a minore imposizione fiscale. E infatti dalle analisi dei campioni è emerso che la composizione della benzina erogata non era conforme alle prescrizioni di legge, mentre il gasolio era miscelato con altri idrocarburi e addirittura con un prodotto simile ad olio lubrificante.

Il titolare dell'impianto è accusato di frode in commercio e di sottrazione al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.