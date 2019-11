Sale sul bus per rapinare autista che però lo riempie di botte E' andata male al ladro: il conducente lo ha prima picchiato sul mezzo e poi buttato fuori a calci

E' stato maldestro, ha avuto sfortuna o semplicemente quel che si meritava un passeggero salito su un bus con intenti tutt'altro che buoni. E' salito sul bus Aversa – Pinetamare all'altezza di Villa Literno e subito ha palesato la sua intenzione: rapinare l'autista per poi scappare via . L'uomo infatti, col volto coperto dal cappuccio della felpa ha puntato contro l'autista un oggetto appuntito (solo dopo si è scoperto che era un pettine) chiedendo di consegnargli i suoi beni. Il conducente però ha frenato all'improvviso provocando la caduta a terra del malintenzionato. Col mezzo fermo l'autista gli si è scagliato addosso e ha iniziato a riempirlo di botte. Il ladro evidentemente non aveva messo in conto che l'autista fosse un osso duro, perché l'ha preso a pugni e calci fin quando l'ha scaraventato fuori dal mezzo col bandito che, probabilmente sollevato di essere fuori dalla portata dell'uomo, non ha potuto far altro che scappar via. A mani vuote ma col resto del corpo pieno di lividi.