Orrore in paese. Donna di 70 anni: "Straniero mi ha stuprato" La donna si è recata al pronto soccorso e ha denunciato la violenza

Orrore in paese: una donna di 70anni di origine slava ha denunciato di essere stata violentata a Mondragone. La donna in mattinata si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, denunciando l'accaduto e facendosi prestare le cure del caso dal personale medico. Naturalmente subito sono state allertate le forze dell'ordine da parte di medici e infermieri che le hanno prestato soccorso: nel nosocomio sono arrivati gli agenti che l'hanno ascoltata. A loro l'anziana donna ha raccontato di aver subito una violenza sessuale da parte di un uomo straniero, di cui però ignora l'identità. Violenza che si sarebbe consumata alle prime ore del mattino, proprio a Mondragone, in località Stercolilli, poco lontano dalla stada statale Domiziana.

La donna, come da prassi, è stata anche sottoposta dai medici ai test di rito, di cui si attendono i risultati.

La polizia è al lavoro sul caso, per chiarire i contorni dell'inquietante vicenda e riscontrare i dettagli forniti dalla signora.