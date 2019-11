Maltempo e forti piogge: straripa fiume, strade allagate E' accaduto a Sessa Aurunca. Il sindaco: "Protezione civile e municipale attivi sul posto"

Ancora problemi legati al maltempo nell'alto casertano. Come da previsioni e relativo allerta meteo arancione abbondanti piogge si stanno abbattendo sulla zona, già funestata dal maltempo delle settimane precedenti.

Questa mattina a Sessa Aurunca è straripato il Rio Travata, riversandosi tutto sulla strada limitrofa.

Anche il primo cittadino di Sessa Aurunca, Silvio Sasso, è intervenuto sulla situazione con un post su Facebook: “Quello di oggi è un problema che riguarda il Rio Travata e necessità dell’intervento del Genio Civile già attivato. I responsabili comunali, la Polizia Municipale e la protezione civile sono sul posto dall’alba….anche se non si sono messi in posa per le foto uso Facebook. Le strade interessate sono tutte provinciali.”